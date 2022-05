Sonia BARBIER

Titulaire du bts cosmétique je souhaite compléter ma formation pour travailler en labo.

Je souhaite reprendre une licence en cosmétologie et suis à la recherche d'une entreprise partenaire ou d'une formation interne en laboratoire (r&d; tests, formulation, qualité)



Ouverte aux postes de formatrice / démonstratrice experte soins corps / visages:



Capable de

-former les équipes sur les produits , toutes techniques de démonstration,

-motiver et impliquer les équipes

-mettre en place un dossier de formation

-esprit pédagogue et relationnel permettant de booster les ventes



Mes compétences :

Cosmétologie