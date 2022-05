Sonia BAUDRY

Après avoir fait l'EFAP Lyon, j'ai démarré ma vie active au sein d'agences de communication et de publicité.

J'ai ensuite travaillé 10 ans au sein d'une société de VPC de produits de terroir, en tant qu'assistante marketing, acheteuse cadeaux puis chef d'une enseigne de produits alimentaires de Provence.



Après le rachat de la société de VPC, j'ai été licenciée en avril 2011. J'ai alors travaillé sur ma reconversion professionnelle afin d'ouvrir un établissement de restauration rapide de qualité/salon de thé/épicerie de produits locaux.



Le 6 novembre 2013, ouverture du restaurant So Teas dans le 6e arrondissement de Lyon. En 8 mois, création de ma clientèle (40 repas/jour le midi en moyenne). J'ai vendu le restaurant en janvier 2015, en raison d'un changement de situation personnelle.



J'ai alors trouvé un poste temporaire à l'IRA de Lyon (Institut Régional d'Administration) qui m'a permis de me repositionner sur ma carrière professionnelle.



Afin d'apporter une nouvelle corde à mon arc, j'ai effectué un séjour de 2 mois en immersion totale à Dublin pour améliorer mon niveau d'anglais. Cette expérience a été tellement enrichissante que j'ai décidé de m'installer à Dublin pour quelques années...



Ce qui me motivent : les rencontres, les challenges, et apprendre...



Mes compétences :

Cuisine

Communication

Organisation d'évènements

Coordination

Gestion des stocks et des délais

Création

Incentive marketing

Sélection et négociation (achat)