Sonia BEN TAHAR

Sur le marché du travail depuis plus de 19 ans, j'ai essentiellement travaillé en SSII chez les clients finaux (divers secteurs).

Mes différentes missions s'articulent autour du management, de la MOA, de la Direction et Gestion de Projets sur des domaines variés (Banque, Assurances, Services,...) mais également sur des postes transverses.

Actuellement, mon activité s'oriente vers le pilotage et la gestion de projet incluant toujours un côté transverse, afin d'acquérir continuellement des connaissances et des compétences.



Aujourd'hui, je suis sur la route de nouvelles aventures et découvertes en région toulousaine...



Mes compétences :

Service desk

Conseil

Conduite du changement

Team leader

Support

Manager

ITIL

Relation clientèle

Responsable d'équipe

Sens du service

Suivi de qualité

Gestion de projets

Suivi de production

Reporting

Coordination de projet

Gestion des changements

Adaptabilité

Gestion multiple

Disponibilité Responsabilité

Autonomie empathie polyvalence optimisme

Transparence

Organisation

Accompagnement individuel

AMOA

MOA

PCA

Formation

Suivi des fournisseurs

Gestion des incidents