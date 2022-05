Sonia BILLARD

Artisan-créateur "made in France", je crée au gré de mon inspiration et de vos besoins particuliers des cartes de tous types de format (du rond, du carré, du triangle, du simple A7 au A4,...) avec des décorations inspirées du scrapbooking : tampons, embossage à chaud, gaufrage, broderie sur papier (très peu connu et développé en France), images 3D, punch-art... N'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir que je travaillerai le papier pour vous !...



Mes compétences :

Perfectionniste

Microsoft Office

Mozilla Firefox

Microsoft Office 2007

LibreOffice

Décoration

Wordpress

Carterie

Broderie

Création artistique

Secrétariat

Artisanat