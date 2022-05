Sonia BOISSARD

Dynamique, polyvalente, adaptable, créative, dotée d'un bon sens relationnel et d'une communication positive, j'aime travailler en transversalité sur des dossiers complexes.



Particulièrement sensible aux enjeux de l'éducation et de la formation, je suis intéressée par un poste en lien avec la définition, le suivi ou l'application des politiques publiques en matière d'éducation, de formation et ou d'apprentissage sur Bordeaux ou sa région.



Formée à la culture projet et à la gestion de fonds, j'apporte un soin particulier à ce que les résultats attendus soient atteints dans les meilleurs conditions et en collaboration. J'accorde, également, une importance certaine à l'épanouissement de chacun afin d'assurer une réussite pérenne des entreprises et projets développés.



Enfin, amatrice de théâtre et de développement personnel, la communication et la créativité sont au centre de mes préoccupations dans mes relations professionnelles et personnelles.





Mes compétences :

Relations publiques

Audit

Gestion de projets

Organisation de séminaires

Contrats internationaux

Montage financier

Communication

Project manager

Gestionnaire de projet

ONG

Conduite de projet

Management d'Equipe

Vente

Formation à l'expatriation

Evaluation de politiques publiques