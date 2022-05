Sonia BOUKARI

S'intéresser au droit c'est notamment s'intéresser aux autres; parce que le droit ne s'apprend pas pour être utilisé de manière égoïste; il est fondamentalement l'outil des échanges et de la communication.

C'est dans ce contexte que j'ai suivi un cursus universitaire en droit spécialisé dans les assurances et ainsi posséder de vraies qualités humaines qui sont l'aide et le conseil d'une part et la communication et le partage d'autre part.

Je suis juriste spécialisée dans l'indemnisation du préjudice corporel.

L'une de mes volontés: faire avancer le droit des victimes.



Mes compétences :

Droit des assurances

Rédaction

Droit des contrats