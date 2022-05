Sonia BOULILA

Consultante en solution à forte valeur ajoutée, j’optimise la gestion des flux documentaires de PME-PMI de l'est parisien. La gamme de produits et services de Ricoh France me permet d'apporter une répondre personnalisée aux besoins des clients/prospects.



Orientée vers les résultats, je conçois mes méthodes de travail sous un angle collaboratif et créatif.



Dotée d'une aptitude à monter en compétence rapidement sur des sujets nouveaux, ma performance en gestion de projets (plannings, coûts, risques, ressources) et mon esprit analytique ont été plusieurs fois reconnus comme mes points forts.



Enfin, il est primordial à mes yeux de travailler dans un cadre cordial, un environnement ou l'humain tient une place privilégiée



Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Conduite de projet

Créativité