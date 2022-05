Sonia BOUYSSOU

Les compétences, que j’ai acquises au cours de mon expérience professionnelle, me permettent aujourd’hui d’être opérationnelle rapidement pour mon futur employeur.

Grâce à la diversité des secteurs et aux missions que l’on m’a confiés, (assistante de direction, secrétaire juridique, assistante RH), je possède un bon relationnel, de bonnes capacités rédactionnelles, une aisance téléphonique, un esprit d’initiative et une bonne présentation.

Ayant servi pendant 27 ans au sein du ministère de la défense comme sous-officiers supérieur, je sais être force de proposition tout en gardant le sens de la hiérarchie et avoir la capacité de prendre des initiatives dans le cadre des objectifs et des délégations fixés





Mes compétences :

Esprit d'équipe