Florence DEROUET

Se remettre en question, changer d'orientation professionnelle à 45 ans, je suis motivée et déterminée !

J'ai acquis les bases de la comptabilité en suivant la formation professionnelle de niveau IV d'assistante de comptabilité et d'administration par correspondance (CNED).

Polyvalente et autodidacte, j'étudie, actuellement, les fondamentaux et les techniques d'assurance (assurances des biens et des personnes, les produits financiers).



Autonome, leadership, disponibilité et capacité d'adaptation sont mes qualités.











Mes compétences :

applique la politique RH (gestion de carrières)

Tenir à jour des documents juridiques

Management d'équipe

Secrétaire de rédaction

Management de projet