Florence DEROUET

En passant par des études de commerce et de Marketing pour finir par faire ce pourquoi je suis faite: Photographe ..

Parce que ce métier est passionnant , parce que l'on rencontre des gens et des métiers différents, parce que l'on y met toujours un peu de soi ..





Apres des études de commerce et de marketing et différentes expériences dans la distribution..Voici un petit résumé de mon parcours professionnel "traditionnel " avant mes deux années de formation à la photographie et mon installation en tant qu'indépendante..



3 ans d'expérience en Marketing :

Responsable Marketing Citroën Aix en Pce



Gestion du budget MKG pour : VN/VO et APV

Mise en place de solutions de communication en fidélisation et conquête(SMS/ Mailing/ phoning)

Mise en place d'évenement en BtoC et BtoB ( Portes ouvertes/ lancement de véhicules)



Ma plus grande qualité : disponibilité et la relation de confiance établie avec les vendeurs.



5 ans d'expérience en Management(2001-2006):

Chef des Ventes Darty (15 vendeurs)



- management d'une équipe de 15 vendeurs

- Evolution du CA de + 30% en 3 ans



Ma plus grande fierté : une équipe soudée et tournée vers le client



Mes compétences :

Photographie