Sonia BURTIN

Mon itinéraire commercial, sportif et musical m’a permis l’élaboration et la réalisation de projets divers.

L’essentiel de mes compétences se regroupe autour de la satisfaction client auquel j’accorde une grande importance. Aussi elle m’a permis de développer :



Un management participatif,

Un sens relationnel développé,

Intégrité, loyauté, honnêteté, pugnacité et bon sens sont mes atouts.



Déterminée et exigeante, la satisfaction avant tout. Méthodique et efficace, j'ai un grand sens de l’organisation. Impliquée dans mon travail, efficace et concrète, je matérialise mes idées dans l’action.



"On ne peut pas diriger sans les hommes"

Dotée d'un grand sens du service, il est pour moi essentiel d'arriver à faire travailler mes collaborateurs ensemble dans une même direction. Le succès dépend de la dynamique d'équipe.

Personne de dialogue, disposant d'un fort sens relationnel et d'une bonne aptitude à la négociation, je n'hésite pas à partager l'ensemble des informations dont je dispose avec mes subordonnés ou collaborateurs, afin de les motiver et de les impliquer davantage dans la vie de l'entreprise.



Tel un artisan, j'ai besoin d'être passionnée par mon activité. Je pense que c'est l'expérience qui conditionne la reconnaissance. Je suis avant tout une leader technique et une réalisatrice.



Mes compétences :

Multiple