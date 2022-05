Sonia BUSIGNIES

Profil Souhaité:



- Contrôler la conformité des documents réceptionnés.

- Numériser un document

- Organiser et planification des activités et retroplanning

- Technique administrative et numérisation

- Saisie informatique ( uniquement SANS téléphone )



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Taxation

Reconciliations

Word Processing