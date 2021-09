Kevin LURON

Après des études dhôtellerie restauration (BTN et BTS), jai eu la chance de gravir les échelons au fur et à mesures en commençant réceptionniste, agent de réservations, assistant Chef de Réception / Chef de Réception, Directeur Adjoint et actuellement Directeur d'un hôtel*** de l'ouest parisien (St-Quentin-en-Yvelines).



Cette évolution « logique » ma permis dobtenir les bases indispensables pour devenir un professionnel de lhôtellerie et un manager juste envers ses équipes.



Les personnes qui mentourent pourront dire de moi que je suis travailleur, polyvalent, à lécoute des autres et passionné par ce métier.



Je vous invite à me contacter pour en savoir plus.



Mes compétences :

Informatique

Entretien de recrutement

Formation

Management

Gestion hôtelière

P&l