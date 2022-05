Sonia CAPIRCHIA

Project Manager Automobile & Ferroviaire

38 ans, Mariée, 2 enfants



Formation :

- Ingénieur aéronautique & spatial - ENSAE Supaero (2001) Toulouse , spécialité structure des aéronefs & véhicules

- Diplôme d'ingénierie d'affaires Supaero & Sup de co. Toulouse



Actuellement :

- En poste chez Alstom Transport à Belfort : Project Manager sur projets locomotives Kazakhstan et Azerbaïdjan (4 marchés exports en coopération avec JV kazakh)



Postes précédents :

- PSA Peugeot Citroen à Sochaux :

-- Manager dans le département de synthèse et d'architecture véhicule

-- Responsable implantation véhicule sur projet nouvelle base roulante, sur projets Véhicules 5008 et 3008 + 3008 Hy

- PSA Peugeot Citroen à Vélizy :

-- Responsable implantation projet moteur essence en coopération avec BMW

-- Responsable workload & investissement d'un département de 180 personnes



Mes compétences :

Automobile

Conduite de projet

Dynamisme

Esprit de synthese

Fiabilité

Management

Management d'équipe

Organisation

Technique

Technique automobile

Transport ferroviaire

Gestion de la relation client

Planification

Lead management