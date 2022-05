Sonia CHALIGNÉ

A l'issue d'une formation en comptabilité,j'ai intégré la société de transport CALBERSON qui m'avait accueillie durant mon stage, en qualité d'assistante comptable.



Pendant 19 ans mes missions ont été variables et évolutives.

j'ai travaillé dans plusieurs services:

- sous traitance, fournisseurs et clients.



Les domaines que je connais bien sont :

FRAIS GENERAUX, DEMATERIALISATION, SAISIE DE FACTURES, TRESORERIE, RAPPROCHEMENT BANCAIRE, FACTURATION, GESTION DE COMPTES, RAPPROCHEMENT INTRA GROUPE.



Grâce à cet emploi j'ai pu développer mes qualités de rigueur, de discrétion et du sens de l'organisation au sein d'une équipe de 6 personnes.



Mes années d'expérience m'ont permis d'acquérir une facilité d'adaptation aux évolutions d'organisation, aux différents environnements de travail ainsi qu'aux changements de logiciels informatiques.



Voici 6 mois que je rechercher un poste, je me suis rendue compte qu'il me manque des connaissances en PAIE donc je rentre en formation de gestionnaire de paie au mois d'AOUT à L' AFPA pour 6 mois.



j'ai terminé ma formation en effectuant un stage chez KPMG, j'ai obtenu mon diplome niveau III. Maintenant je souhaite évoluer et m'investir dans le domaine de la paie.



J'ai fait quelques missions intérim chez LE BATIMANS, ainsi que chez GENOE.



Grace à l'opportunité qui s'est ouverte à moi au mois d'AOUT 2013, j'ai évolué 5 mois chez FITECO, lors qu'un remplacement congés maternité au service social du cabinet d'expert comptable.



A la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle, je souhaite mettre mes compétences, mon savoir être, au service d'une PME ou d'un cabinet comptable.

Je suis disponible et mobile dans la région Mancelle, si vous cherchez ce profil, contactez moi.



Mes compétences :

Paie