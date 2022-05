Sonia CHATEAU

Faire appel à une secrétaire indépendante est le meilleur moyen pour être assuré d'un travail professionnel et réactif dans les délais convenus d'avance.

Sur site ou à distance, C2S Secrétariat effectue tout travaux administratifs et commerciaux :

- Saisie de documents (thèses, rapports, compte rendus CE Syndic..., mémoire, courriers...)

- Saisie de devis, factures

- Présentation PowerPoint

- Numérisation

- Classement...

C2S Secrétariat réalise également la transcription de vos documents audio (conférences, interview, PV d'assemblée générale, notes personnelles...)



LA RÉPONSE A VOS ATTENTES : C2S SECRETARIAT



Un surcroît d'activité, une secrétaire en congés à remplacer au pied levé, vous êtes débordé par votre activité et n'arrivez plus à faire face aux tâches administratives...



Contactez C2S Secrétariat.



Une secrétaire indépendante à votre service uniquement en cas de besoins qu'ils soient ponctuels ou récurrents.

Plus de déclaration sociale, pas de charge, vous réglez une facture unique de prestations en fin de mission.



C2S Secrétariat c'est l'assurance de ne régler que le travail effectué.



Mes compétences :

Transcription audio

Assistante administrative

Secrétaire indépendante

Rigoureuse