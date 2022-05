Sonia CHENITI

Je suis Diplômée en Webmaster et P.A.O (publication assistée par ordinateur), je possède une expérience significative grâce à ces formations que j'ai effectuées en apprentissage. Je bénéficie de solides connaissances techniques et d'une approche concrète du terrain aussi bien sur le plan de création des sites web que sur le plan conception et rédaction des messages publicitaires.







Mes compétences :

Webmaster

Marketing

Animation

Ecriture

Développement Android

Java Platform

Webmarketing