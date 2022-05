Sonia CHRISTIAENS

Bonjour,

Etant secrétaire polyvalente dans la vie active depuis plus de 7 ans, j'ai choisi de suivre une formation graphique il y a un an et demi vers le métier d'illustratrice. Cette activité étant très secondaire, je cherche actuellement un poste stable à plein temps d'assistante, de préférence dans un secteur impliquant du commercial. Si vous êtes curieux de voir mes travaux d'illustration (et de graphisme) : http://boscope.free.fr .



Mes compétences :

Assistanat

Identité Visuelle

Illustrations

PAO

Polyvalent

Réalisation

Relation Clients