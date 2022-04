Christelle EVRARD

Mes atouts : Capacités relationnelles, Diplomatie et écoute, Organisation, Adaptabilité, Réactivité, Discrétion, Rigueur, Sens des responsabilités, Dynamisme.



COMPÉTENCES



Assistanat - Secrétariat - RH



• Accueil physique et téléphonique

• Assistanat commercial de 3 chefs des ventes et de 30 commerciaux itinérants France entière

• Assistanat de la direction (gestion agenda, déplacements)

• Déplacements des collaborateurs

• Organisation des séminaires annuels : 200 collaborateurs

• Organisation des soirées entreprises.

• Rédaction de courriers divers, présentations réunion, support de formation

• Participation au recrutement du personnel (1er entretien téléphonique de sélection, correction des tests et rédaction des réponses négatives)

• Assistanat Responsable RH : Rédaction des contrats de travails, aide à la préparation des salaires, suivi des salariés, saisie des DUE, préparation des soldes de tout compte.

• Suivi des arrêts maladies sur Net entreprise.

• Gestion des congés et absences du personnel

• Suivi de la flotte de véhicules, PC et des téléphones

• Validation des notes de Frais des commerciaux via le logiciel SIRH SAGE et paiement

• Organisation et suivi des visites médicales annuelles (demandes de rdv, suivi des convocations)

• Gestion et commande des fournitures de bureaux pour l’agence, ainsi que le suivi de la fontaine à eau et distributeurs automatiques.

• Gestion de la sécurité de l'agence : Sicli : Extincteurs et blocs de secours, Veritas : Sécurité Electrique.



Commercial – Relations clients - Comptabilité



• Accueil de représentants et clients

• Rendez vous client pour le suivi et l’optimisation de la mission

• Tableaux de bord et reporting client en suivi hebdomadaire et mensuel

• Envois de mailings clients et analyses

• Mise en page PowerPoint (plan de vente produit pour les commerciaux, présentation avec animation)

• Gestion des rendez vous et des déplacements de l’équipe commerciale

• Comptabilité : Saisie sur SAAGE Compta : Factures de ventes et achat, rapprochement bancaire, Banques, NDF.



AUTRES COMPÉTENCES



• Logiciels maitrisés : Pack office 2007 : Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook et Lotus Notes, Internet

• SAAGE Compta : Base saisie

• Standard téléphonique

• ANGLAIS : Niveau Intermédiaire



