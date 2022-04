Christelle EVRARD

Mon expérience atypique peut vous intéresser!



Vous envisagez le transfert d’une activité dans un nouvel environnement, l’aménagement de bureaux, la réhabilitation de locaux ? C’est avec enthousiasme et énergie que je saurai, pour ces expériences uniques, renforcer votre équipe projet, éclairer vos décisions d’aménagement ou prendre en charge la gestion d’un transfert clé main... et accompagner les changements qui vont avec.



Ingénieur Télécom de formation avec 14 années d’expérience professionnelle, je me suis spécialisée dans la gestion de projets transversaux autour des problématiques de déménagements industriels. Je peux intervenir dans toutes les étapes d'un projet de déménagement:

- en phase amont d'étude de faisabilité,

- pour définir les grands principes et le planning,

- pour réaliser/coordonner les études détaillées

- pour accompagner les changements organisationnels définis

- jusqu'au pilotage de la mise en oeuvre des mouvements et la supervision des travaux,

.... sans oublier la communication qui va avec (employés, managers, représentants du personnel, partenaires internes et externes).



Je m'appuie sur des compétences techniques solides, complétées par des formations en management et conduite du changement. Mes expériences de gestion de projets de déménagement chez AREVA et ALSTOM m’ont permis d’acquérir une bonne connaissance des enjeux spécifiques de ces projets, tant techniques que sociaux et de leur impact possible sur l’activité de l’entreprise.



Forte de ces expériences réussies et très enrichissantes, je souhaite apporter mon savoir-faire au succès de vos projets !

Un vrai projet réussi ? C'est un projet bien préparé, dans lequel le personnel ne se rend pas compte de tout le travail qui a été réalisé, où il est fier de son nouvel environnement (quel qu’en soit le contexte), où l'activité peut continuer sereinement malgré le projet.



Mes compétences :

Conduite du changement

Gestion de projet

Audit