Olivier LAVERNE

Quel que soit le secteur d’activité, je définit une politique commerciale.

Ma mission : optimiser les résultats.

Cela implique des prises de décisions stratégiques : constitution de réseaux de distribution propres aux marchés et aux produits, ouvertures de négociations commerciales avec des partenaires, définition d’une politique de prix, prospection de nouveaux marchés.

D'autres actions sont aussi importantes : organisation d’actions commerciales calculs de budgets , examen et synthèse des infos commerciales en provenance des marchés et études des pratiques de la concurrence, transmission des données au service marketing…



l'équipe dirigeante de DEMEPRO définit et contrôle la charte de commercialisation des activés. Son travail d’impulsion et d’animation d’équipe est évidemment primordial. C’est sous ma responsabilité que sont recrutés les personnels compétents .

Il est évident que ces activités ont plus de pertinence nos secteurs d’activité.