Sonia CICCIONE

Sortie de l'ESSEC en 1998 j'ai travaillé 10 ans dans les médias, dont 7 ans au sein du Groupe Canal+ en Marketing et Gestion de Projet. En 2006 j'ai quitté Paris pour Aix-en-Provence et ai choisi de compléter ma formation grâce à un Master2 RH à l'IAE d'Aix. De janvier à décembre 2009 j'ai été Chargée de Mission pour la F2RC, Fédération Régionale de la Relation Client, basée à Marseille.



En avril 2010 j'ai rejoint l’École de la Deuxième Chance de Marseille, d'abord en qualité de Chargée de mission entreprise pendant un an, puis responsable administrative pendant trois ans, et secrétaire générale depuis début 2015. Depuis avril 2017 j'en assure la direction générale.



(Mise à jour : 23/06/17)



Mes compétences :

Animation

Direction de projet

Formation

Négociation

Plan de formation

Recrutement

Relations sociales

Ressources humaines