Interprète de plusieurs premiers rôles pour le petit écran (Docks des Anges, Le Voyage de Pénélope, Drôles de Clowns, Le Violon Brisé) et le cinéma (Jeunesse, Solange Reine des Fleurs) Sonia Codhant participe également à deux sagas télévisuelles (La Grande Béké, Aventures Caraïbes) ainsi qu’à de nombreuses séries (Highlander, Madame Le Proviseur, Quai n°1, Brigad, Julie Lescaut, Commissaire Moulin, Une femme d’honneur, L’instit, Les Monos, Navarro, Cordier juge et flic, SOS 18, Avocats et associés, R.I.S. ...).

Animatrice de la tranche horaire Les Écrans du Savoir sur la Cinquième et de Lundirect sur 89.4 MHz, elle se confronte par ailleurs pendant deux ans à l’excitation et aux impératifs du direct à l’écran et sur les ondes.

Au théâtre, elle croise diverses manières d’aborder le plateau :

Mon père avait raison de S. Guitry, mis en scène par J.C. Brialy ;

Othello de W. Shakespeare dirigé par E. Meirieu au théâtre de la Croix Rousse à Lyon ;

Le Boxeur Pacifique de J.Y. Picq sous la houlette de P. Foviau à Lille.

Mais c’est avec la compagnie La Vie est Courte qu’elle trouve un territoire de recherches scéniques lui

correspondant davantage. Dans ce cadre elle s’essaie à la mise en scène avec Le Journal d’un Fou de N. Gogol et joue dans des pièces écrites et mises en scène par David Noir : Les Puritains, Les Justes-Story, Les Innocents et Terre !

Plusieurs aventures musicales jalonnent aussi ce parcours multi facettes :

Dans Le Kabaret de la dernière chance mis en scène par M.A. Sarmiento à l’Européen, elle joue, chante et danse.

En 2003, à la demande du quintette comique Les Lyriques Shakers, elle met en scène un juke-box vivant autour d’une trentaine d’air d’opéra.

Elle écrit, compose et interprète le premier album d’Ocelot, groupe fondé en 2004 avec Rémy Chatton et compose avec ce dernier la musique de Class Enemy de N. Williams en 2005.

En 2007, elle fonde la compagnie Les Animaux du Zoo pour laquelle elle met en scène Vie et mort de Katie Olson de James Garner en 2008 et Le Petit Chaton rouge en 2012.

Sonia s’intéresse également à la performance qu’elle aborde individuellement (Le mâle dedans) ou en collaboration avec David Noir (Le Golem nu, Vie tu perds, la Toison dort, Les Parques d’attraction) ou la chorégraphe Barbara Mavro Thalassitis (Still Life).

Elle est enfin l’auteure de sept textes inédits : Exe/Lego (2002), … ou ce qu’il en reste (2003), CORE (2005), XY-Z (2007), Le Petit Chaton Rouge (2011), ACHE (2012) et Madame / Jean (2013).