Sonia COSME

L'entreprise, So ẹlẹwa, est né d’une envie de dire à chaque femme « tu es une Merveilleuse créature ».



Tout est parti d'un constat, le fait que les femmes d'aujourd'hui sont confrontées à une société, à des médias, qui leur demandent toujours plus vis-à-vis de leur corps, elles en viennent à oublier l'essentiel, c'est-à-dire que révéler sa beauté, c’est avant tout comprendre que la beauté, la vraie, ne réside pas dans nos vêtements, dans la façon dont nous tressons nos cheveux, dans le prix de nos bijoux, mais dans le fond de notre pensée, notre être intérieur, c’est là, la beauté qui ne faiblit jamais.



J'aide donc mes clientes à comprendre leur corps et leur visage, accepter, mettre en valeur, révéler leur beauté. Grace à moi, elles changent leur regard sur elles-mêmes, développent leur confiance en elles et sont plus apte à affronter les enjeux de leur quotidien.



Ce que j’aime dans mon métier c’est de voir une personne entrer avec la tête base et la voir ressortir avec la tête haute parce qu’avant tout je rêve d’une société de femme libérée de leur complexe, libérée dans leur tête et libre d’être féminine ! Parce que la femme et sa féminité sont un don, un cadeau au monde et parce qu’il est important que chacune sache à quel point sa valeur est grande.





http://soelewa.com





Mes compétences :

Bien être

Informatique (word- excel- internet- nymphéa)

Hôtellerie

Management

Merchandising visuel

Construction de marques

Ventes et Conseils

gestion des conflits

développement des talents et motivation