Sonia CRISTOFARO

Bienvenue sur mon profil,



J'ai travaillé 25 ans chez SALOMON au commercial France et les 10 dernières années en tant que Gestionnaire Grands Comptes.



Aujourd'hui, je recrute des conseillers(ères) pour distribuer des produits de consommation courante : nettoyage maison et Bien-être corporel, produits respectueux de l'environnement.



Mes objectifs :



Agrandir mon équipe de Conseillers(ères). Les former pour un complément de salaire ou pour un salaire très confortable.



Mes recherches :



Sur toute la France.



Mes compétences :

Communication

Dynamisme

Marketing

Marketing de réseau

Organisation

Pédagogie

Rigueur

Sens de la communication

Sens du contact

Service client

Vente

Vente à domicile