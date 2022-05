Sonia DA CAS

Un père italien, un compagnon khmer, des études de langues puis de commerce international à un niveau de troisième cycle. Ce parcours cristallise ma passion pour les relations et les échanges internationaux.



Communiquer et partager avec d'autres cultures et langues m'ont ainsi mené vers une société de négoce international. Raccrochant mon téléphone après une négociation avec un fournisseur brésilien, je prépare un suivi de commande avec un sénégalais pour ensuite modifier une lettre de crédit avec un banquier suisse. C'est mon quotidien professionnel pour lequel j'exerce mes compétences de coordinatrice Import-Export depuis 13 années. Aujourd'hui, après différentes fonctions et responsabilités au sein de cette même société, je vise à faire évoluer ma carrière, toujours dans le domaine de l'international.



Pour ce projet, je veille à rester curieuse des opportunités tout autant que des réseaux de professionnels, vecteurs d'informations. Écoute, réactivité et dynamisme sont les piliers qui portent mes nouvelles perspectives professionnelles. Alors, n'hésitez pas à consulter mon profil et à me contacter.

Lei capisce ?



Mes compétences :

