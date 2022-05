Sonia DALI

Ma vocation est le métier de Gouvernante en hôtellerie, un métier passionnant exigeant nécessite un enthousiasme avec de la rigueur à chaque instant. Le métier de Gouvernante a pour rôle de veiller à la propreté, assurer la sécurité et surtout la qualité de service rendue à nos clients. Je suis une passionnée de l'hôtellerie.



Ma perspective de carrière est de progresser au sein d’un établissement prestigieux dans laquelle je pourrais relever de nouveaux défis et mettre en pratique mon expertise de mon savoir faire et en relation d’aide avec la clientèle.



J’ai les qualifications nécessaires afin de répondre aux exigences d'un poste de travail. Mon cheminement de carrière m’a amenée à développer une grande expertise sur le marché du travail, notamment en management et communication. De plus, mon intérêt marqué dans le domaine du service des étages m’a permis d’acquérir de l’expérience notamment en animation d'étages, en sens de la clientèle au marché du travail, en dotation et en formation que je pourrais mettre à profit au sein de votre entreprise.



Je maîtrise plusieurs logiciels de la suite Microsoft Office; tels que Word et Excel, PowerPoint, Publisher. Étant une personne autonome, dynamique, ayant un bon esprit d’équipe et une facilité de communication, je m’adapte à toutes les situations. Persévérance et attitude positive constituent mes grandes forces. J’estime que ce sont là des qualités qui sauront être profitables à l’exécution de mes tâches.



Je cherche un poste de Gouvernante dans le domaine de l'hôtellerie.

J'adore mon métier, l'art du service du client !



Mes compétences :

Gouvernante

Dynamique

Sens commercial

Consciencieuse

Aisance relationnelle

Responsabilité

Management