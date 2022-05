Sonia DELOGE

Chargée de l'accueil clientèle, disponible, souriante et à l'écoute.

Je conseille les clients en fonction de leur projets et leur propose les produits de notre gamme.

J'accompagne aussi bien les professionels que les particuliers en établissant les devis, bons de livraison, factures et l'encaissement.

Polyvalente et autonome, je prépare les commandes et les mises à la teinte.

La gestion des stocks fait aussi partie de mon quotidien: les commandes de réappro, réception de marchandises et la mise en rayon.

Plus qu'un métier, c'est une passion!!!



Mes compétences :

Microsoft Excel

Oracle

Microsoft Word 2010

Sage