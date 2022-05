Sonia DEMONGIVERT

Expertise élargie des problématiques de Systèmes d'Information, des solutions d'urbanisation et d'architecture.

Connaissances des architectures techniques (J2EE, web et Mainframe IBM), des technologies et de leur état de l'art.

Forte expérience en management de projets et en gestion de patrimoine applicatif.

Je pilote le département des Études Informatiques de la CASDEN Banque Populaire qui est organisé autour de six domaines fonctionnels.



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Manager