Sonia DESBRIERES BLEINES

Actuellement en charge du Marketing et de la Communication pour l'entité MultiVendor Services (Service de Support Technique) pour IBM Europe.

Précedemment en charge du développement Marketing Business Grands Comptes centré autour de l'Experience Client et de la transformation digitale au sein d'IBM France.



Spécialiste de la gestion de projets internationaux , responsable de la marque, développement de communautés et de sites internet, références clients, utilisation des réseaux sociaux et outils collaboratifs, gestion d'ateliers et d’évènements à destination des clients et de la force commerciale.

Bilingue Anglais, excellente notation, très bon relationnel, aptitude à diriger et à travailler en équipe dans un univers pluriculturel.



Mes compétences :

Communications

Publicité

Nouvelles technologies

Direction de projet

Marketing

Advertising

Web

Réseaux sociaux

Internet

Management