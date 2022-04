Guillaume FERRAND

Guillaume possède une expérience de presque 20 ans en Consulting métier et Marketing Stratégique.

Après une expérience de 8 années de consulting métier en réorganisation et conduite du changement chez PwC et IBM, Guillaume a rejoint l’équipe de marketing stratégique d'IBM France



Mes compétences :

Marketing

Management

Gestion de projet

Web

Communication

Consulting

Conduite du changement

Business planning

Marketing relationnel

Études marketing

Marketing stratégique