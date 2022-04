Guillaume FERRAND

Ingénieur pluridisciplinaire, je travaille depuis plus 10 ans dans l'ingénierie dans différents secteurs d'activités ( Médical, automobile, spatial...) avec chacun leurs process et leurs méthodes de travail.



J'utilise cette expérience au quotidien pour résoudre les différents problèmes liés à mon activité : gestion de sous-traitant à l'international, assistance à la R&D pour la conception et à la production pour l'optimisation , répartition des taches de mon équipe....



Ma spécialisation en qualité me permet de mettre en oeuvre des outils efficaces ( Analyse Fonctionnelle, Lean-VSM, 5M, FMEA...) pour optimiser les méthodes de mon équipe.



Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion sous traitance

Métrologie

Cotation fonctionnelle

Analyse fonctionnelle

Lean

Qualité

International