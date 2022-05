Plus de 10 ans d'expérience du marketing .

D'un tempérament fédérateur, je suis spécialisée dans la conduite de projets marketing et communication.



Mes compétences :

Conduite de projet

Chaîne graphique

Analyse de marché

Rédaction

Gestion de projet web

Relations Presse

Communication externe et interne

Adobe Photoshop

Marketing produit

Adobe Illustrator