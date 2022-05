Sonia DEVIN

Apres avoir appréhende le métier de charge de clientèle particuliers au sein d'établissements bancaires Français je me suis spécialisée dans le financement immobilier au sein du Credit immobilier de France.



Forte de 7 ans expériences dans le financement, je deviens indépendante en rejoignant l'enseigne AB courtage a caen. Libre et épanouie dans cette activité aux mutliples facettes, j'ai trouvé ma place dans cet environnement professionnel.



Passionnée par l'économie et le financement, je souhaite vous faire bénéficier de mes connaissances pour concrétsier votre projet aux meilleures conditions.



Mes compétences :

Autonomie

Esprit d'équipe

Adaptation

Dynamique