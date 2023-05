Thérèse DUPUITS - LECOEUR

Après 16 ans passés dans le Crédit Immobilier essentiellement comme analyste crédits, je suis désormais travailleur social. Je viens d'obtenir mon Diplôme d’État de Conseillère en Économie sociale Familiale.

Dans mes nouvelles fonctions, mon ancien métier me sert tous les jours. Plus qu'une rupture, ma reconversion professionnelle est une continuité. J'ai juste décidé de mettre mes compétences au service des autres. Aujourd'hui, je recherche des missions auprès de publics et institutions différentes afin de me confronter au terrain, mieux connaitre les publics et mieux me connaitre également. Je suis intervenue auprès de publics en grande précarité, les familles et les personnes âgées.



Mes compétences :

DIPLOMATIE

NEGOCIATION

PRET IMMOBILIER

RIGUEUR

ORGANISATION

Médiation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel