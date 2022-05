Sonia DHOOSSCHE

En tant que juriste au sein du Pôle Distribution Consommation du Groupe 3SI, j'assure la protection et la défense des intérêts des enseignes et veille à ce que les entreprises exercent leur activité conformément à la législation en vigueur, notamment dans les domaines du droit commercial, droit des transports, droit des contrats.

Mes missions me permettent de conseiller, former et informer mes interlocuteurs, évaluer les risques liées aux opérations menées, proposer les solutions juridiques adéquates eu égard à chaque situation, rédiger les actes juridiques, informer des évolutions législatives et réglementaires.