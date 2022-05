Sonia DURANTET

Responsable du pôle Assurance et des contentieux construction, je gère la couverture des risques liés à l'activité des 15 sociétés de notre groupe et l'ensemble des dossiers contentieux (expertises en interface avec les responsables techniques, courtiers, experts et avocats).

Je suis chargée également des baux commerciaux du groupe.

Ce que j'apprécie dans mon poste : le conseil, les échanges, la négociation, l'autonomie et le travail en équipe.