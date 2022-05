Sonia DUTARTRE

Je suis la directrice adjointe de l'agence de développement économique du département de seine et marne.

Au sein de l'agence, outre des fonctions managériales, j'ai en charge les domaines du développement des entreprises et de l'animation économique avec les acteurs locaux.

je dispose d'une expertise dans le montage de projets de développement locaux, et d'accompagnement de projets intiiés par des partenaires institutionnels, économiques,académiques ou structures associatives.



Mes compétences :

Animation

Montage