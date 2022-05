Sonia DUXIN

Evaluer des compétences, identifier des aptitudes, valider une motivation, détecter un potentiel d’évolution et accompagner une personne dans son projet professionnel est le cœur même de mon métier.



Diplômée de l’Ecole de Psychologues Praticiens c’est au sein du Cabinet Scalènes que j’ai découvert et apprécié les différents métiers des Ressources Humaines auprès d’une clientèle très variée. J’intervenais sur les missions du Cabinet qui étaient le recrutement et la mobilité professionnelle (bilans de compétences,accompagnement dans la recherche d’emploi…).

Par la suite, j’ai pu développer une expertise en recrutement et en gestion de la mobilité interne, dans un environnement très concurrentiel qui demandait une grande réactivité, sur des profils diversifiés opérationnels et fonctionnels, au sein de la DRH d’une grande entreprise de service.



C’est par goût et aptitudes que je continue ma carrière dans cette voie.

Je peux intervenir et être support sur différentes missions : recrutement, bilan de compétences, outplacement et conseils VAE.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Recrutement

Orientation professionnelle

VAE

Aide à la recherche d'emploi

Accompagnement de projet professionnel

Psychologie