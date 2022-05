Mon nom est Sonia EDAIDJ, conseillère en immobilier ORPI

A la suite de mon bac, et désireuse d'accroître mes connaissances, j'ai effectué plusieurs stages au seins de groupes immobiliers toulousain. (Foncia, Orpi)

Pendant mon BTS Profession immoblières, J'ai développé mes aptitudes en agences immobilières principalement et finaliser mon cursus avec un stage au sein d'une ingénierie financière et fiscale internationale (IFFI) afin d'ouvrir mes connaissances à de nouveaux domaines tels que les transactions d'immeubles, d’hôtels et/ ou d'investissement immobilier en tout genre sur toute l'Europe. Par la suite j'ai obtenue un poste en CDI chez ORPI Balma/ Quint Fonsegrives.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Négociation immobilière

Relationnel

Gestion de projet

Conseil

Investissement