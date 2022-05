Sonia EL GAIED

Diplômée en génie des télécommunications et réseaux de l’école supérieure privée d’ingénierie et de technologie «ESPRIT» et Certifiée Cisco CCNA 1, 2, 3 et 4. Mes expériences, tournant autour des réseaux m’ont permises de développer mon sens de critique et de l’initiative et aussi d’acquérir les outils nécessaires pour la planification, le dimensionnement et aussi la manière de configurer les équipements réseaux.



Mes compétences :

Linux

Java

VHDL

UMTS

UML/OMT

TCP/IP

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft Access

Matlab

JavaScript

Java 2 Micro Edition

HTML

GSM

GPRS

css

C++

C Programming Language

BlueTooth Technology