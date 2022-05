Sonia EMILE

J'ai travaillé dans les cabinets ministériels pendant de nombreuses années

jusqu'au Ministère de l'écologie, service de la biodiversité.



Mon intégration dans le secteur de la santé est devenue une vraie passion et mon chemin de vie, je m'y suis impliquée totalement, du point de vue de mes consultations, mes conseils sur l'alimentation, les nutriments, la micronutrition, la phytothérapie et tout ceci dans une approche globale de l'individu, autant physiologique,que psychique



Mes compétences :

Micronutrition -

Nutrithérapie

Fleurs de Bach

Apithérapie

Phytonutrition

Aromathérapie