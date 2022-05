Sonia FARAGO

Titulaire d'un bac STG option GRH, j'ai par la suite effectué un BTS commerce international, puis afin d'améliorer mon niveau en langues j'ai effectué une année de licence de langues appliquées en anglais et espagnol.

J'ai par la suite effectué une licence administration publique dans l'objectif de préparer le concours d'agent administratif.

Je suis aujourd'hui en alternance au sein de la préfecture de Chalons en Champagne en master 2 Droit public.



Je suis de nature souriante, motivée, avec un sens du relationnel que j'ai pu développer grâce à mes différentes expériences professionnelles.

Grâce aux travaux de groupe ainsi qu'à un travail personnel régulier, et diverses périodes de stage inclus dans mes formations, j'ai acquis des compétences qui me paraissent essentielles dans la vie active, à savoir la capacité à travailler en équipe mais aussi de façon autonome et organisée.

Enfin, mon sérieux et ma capacité à m'adapter rapidement à un nouvel environnement me permettront de répondre aux exigences du poste.



Je vous invite à me contacter pour tous renseignements complémentaires.



Mes compétences :

Accueil des clients

Relations sociales

Prospection

Commerce international

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

OpenOffice