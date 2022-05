Sonia FERGUENIS

Chep France gestion de palettes et de conteneurs 01/2008–06/2012 Clichy la Garenne

Gestionnaire relation clients comptes nationaux et internationaux

o Gestion d’un portefeuille de clients grands comptes français et européens (Nestlé, Coca Cola, Procter & Gamble…)

o Analyse des problématiques de factures,

o Gestion des avoir et de la facturation,

o Assurer le suivi des commandes clients.

o Résolution de problèmes de stocks (analyse des stocks, ajustements, inventaires)

o Suivi logistique des mouvements de marchandises

o Analyse et correction des déclarations clients

o Résolution des litiges via l’utilisation des logiciels SAP et Siebel

o Vérifier et traiter les demandes des commerciaux.



Responsable du projet « Keep account under control » 10/2010 – 07/2011

o Analyse pro active et suivi des comptes stratégiques

o Mise en place d’indicateurs de mesure de performance

o Détection et correction des déviances

o Contrôle des flux de matériels (mapping flow)

o Gestion des stocks client

o Réconciliation d’inventaire

o Calcul des impacts financier

o Mise en place d’une équipe suite aux résultats du projet



Chep Angleterre 01/2007–12/2007 Manchester (Royaume Uni)

Agent de recouvrement

o Gestion d’un portefeuille d’environ 500 clients

o Gestion du recouvrement des impayés (relances écrites et téléphoniques)

o Suivi et analyse des encours clients

o Pointage et analyse des encaissements

o Gestion des litiges (préparation des dossiers précontentieux, mise en demeure)



Traveljigsaw société de location de voitures 06/2006-12/2006 Manchester (Royaume-Uni)

Attachée commerciale

o Gérer les dossiers de la réservation à la livraison du véhicule (marchés français et britanniques),

o En charge de la formation des nouveaux commerciaux (marché français),

o Traitements des litiges.



Société Générale groupe bancaire 07/2003-09/2003 Saint-Ouen

Assistante stagiaire du Directeur Marketing

o Créer et promouvoir une campagne de publicité destinée aux 18-25 ans

o Promouvoir des produits financiers dans une des agences du groupe.



Formation



09/2005 - 07/2007: Master International Business, Cambridge (Royaume-Uni), Anglia Ruskin University.

09/2004 - 06/2005: BA International Management Cambridge (Royaume-Uni), Anglia Ruskin University.

09/2002 - 06/2004: DUT Techniques de Commercialisation, Université Paris 13.



Connaissances



Langues : Anglais (Courant), Allemand (Notions) / Informatique : Pack Office, SAP, Siebel, Prestashop.



Loisirs



Fitness, course à pied, cuisine, création de site internet, voyages



Mes compétences :

ADV

Anglais

Chargé de clientèle

Relation Client

SAP

Siebel