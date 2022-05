Sonia FOURNIER

La PASSION... Voici le centre de gravité de mes ambitions et de mes décisions professionnelles : passion des langues étrangères, passion des produits dont je suis l'ambassadrice, passion des relations humaines et... passion de la vie !



EXPERIENCE SUR L'INTEGRALITE DE LA CHAINE COMMERCIALE : de la soumission de l'offre à l'expédition de la marchandise, en passant par le traitement des commandes, la négociation commerciale, la participation à des salons internationaux, l'organisation logistique, le suivi commande, le règlement des litiges, le recouvrement client, et bien entendu les tâches administratives



LANGUES :

Français (langue maternelle), allemand (billingue), anglais (billingue), polonais (très bon), espagnol (courant), russe (en cours d'apprentissage)



Mes compétences :

Adaptabilité

Ambition

Curiosité

depassement de soi

Dynamisme

Langues

Optimisme

ouverture d'esprit

Perfectionnisme

Perseverance

Perspicacité

Sociabilité

Logistique

Planification

Approvisionnement