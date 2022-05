Sonia FOURNIER

Madame Monsieur,



Depuis plus de 15 ans, mon expérience commerciale dans différents secteurs de la distribution, m’a permise d’acquérir des connaissances diversifiées et approfondies dans la gestion d’équipe ainsi que dans la gestion d’un compte d’exploitation.

Exemplaire dans ma volonté permanente de promouvoir et d’optimiser la qualité de service ainsi que la politique commerciale, je suis vivement intéressée par un poste de responsable secteur.

Disposant en outre de rigueur, d’initiative, d’un bon sens de la communication et de l’observation, mes capacités d’écoute et d’analyse ainsi qu’un bon sens relationnel acquis au fil des années constituent des atouts majeurs pour devenir l’interface du secteur et de la clientèle suivis.





Mes compétences :

Management commercial

Analyser écouter réfléchir agir

Adaptabilité

Réactivité

Esprit d'équipe

Esprit analytique

Gestion de la relation client

Prise de décision

Implication

Empathie

Autonomie professionnelle

Rigueur

Organisation du travail

Raisonner en fonction de la rentabilite

Leadership

Goût du challenge et du travail

Merchandising

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Négociation

Relationnel

Cascading Style Sheets

Home Staging