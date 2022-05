Sonia FRANCOIS

Madame, Monsieur,

Ma formation et mes expériences m’ont donné une vision globale des différents aspects de la vente. La polyvalence et la richesse des tâches du poste d’assistante marketing m’intéressent particulièrement. Mon expérience dans des secteurs d’activité très différents prouve ma grande faculté d’adaptation. J’ai pu acquérir des compétences pratiques dans les domaines de la fonction vente, marketing, analyse et gestion.



Je recherche un poste alliant analyse et mise en œuvre de projet. Persuadée d’avoir les compétences et les qualités nécessaires pour remplir ces missions, je pense correspondre au profil que vous recherchez.



Mes expériences passées, ainsi que mon ouverture d'esprit, mon adaptabilité alliée à mon dynamisme et à ma capacité de persuasion me permettront de tenir le poste que vous proposez.



Mes compétences :

marketing

commerce