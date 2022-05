Sonia GALAIS

Mon expérience professionnelle se situe principalement dans le domaine administratif, cependant j'ai diverses expériences qui me permettent d'être polyvalente, je sais m'adapter rapidement aux postes qui me sont confiés.



Je maîtrise les logiciels Word, Excel, Powerpoint, Publisher, différentes boîtes mail (Outlook, Gmail, ...), j'ai également utilisé le logiciel SAP pour le contrôle des comptes fournisseurs chez BAT.



Mes compétences :

Maitrise des logiciels bureautiques

Organiser les déplacements

Planifier,organiser et suivre les évènements

Organiser et coordonner les activités quotidiennes