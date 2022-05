Sonia GARRIGOU

Depuis l'obtention de mon master 2 en analyses chimiques et biologiques mention ingénierie biomédicale en 2010, j'ai eu l'occasion de travailler 1 an à l'INRA, d'abord en tant que stagiaire puis en tant qu'ingénieur d'étude.



Chargée d'une prestation de service pour le laboratoire Servier dans le cadre d'une étude clinique, je devais extraire et analyser l'ADN bactérien du microbiote intestinal, par technique de PCR quantitative en temps réel.



L'occasion c'est ensuite présenter d'entrer dans un laboratoire d'analyses microbiologique, ou je suis restée pendant 6 mois.



J'ai ensuite travaillé pendant plus d'un an à l'hôpital Henri Mondor en tant qu’ingénieur d’étude, dans la mise en place d'un test de dépistage du cancer colorectal, via prise de sang. Pour cela j’étais responsable de la collecte d'échantillons, de l'extraction d'ADN, de la modification via un kit bisulfite, puis de la qPCR. J'étais aussi responsable de la présentation des résultats et du stockage des échantillons.



Actuellement en poste à université Paris Descartes umrs 1147, j'ai l'occasion, en plus de réaliser la validation d'un test de dépistage via dPCR et qPCR, de mettre en place des modes opératoires et de gérer les commandes (gestion des stocks, passage et suivit des commandes).



Mes compétences :

Suite Microsoft Office

Suite OpenOffice.org

Photoshop