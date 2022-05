Sonia OUARTI

J'ai développé mon expérience professionnel dans les métiers des services généraux et la logistique. Passionnée par ce domaine je mets tout en œuvre pour apporter une démarche qualité, sécurité optimum aux utilisateurs et valoriser le patrimoine de l'entreprise.



J'ai toujours mis en avant ma rigueur pour gérer des budgets souvent conséquents et y apporter des objectifs de réductions tout en préservant la qualité des services.



Possédant de solides connaissances dans le domaine des règles d'hygiène et de sécurité et de la maintenance des locaux ; je saurai être une interface efficace et véhiculer une image positive et valorisante de votre entreprise auprès de vos collaborateurs, clients et autres interlocuteurs.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Relations publiques

Assertive

Recrutement

Polyvalence Esprit d'équipe

Négociation contrats

Organisée

Adaptabilité

Rigeur

budgets

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Autocad

Audit

Budgets & Budgeting

Forecasting

Requirements Analysis

Sécurité au travail

Protection des biens et des personnes

Communication

Assertivité

Bien être